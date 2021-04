Actualidade

A peça "Jacques ou a Submissão", de Eugéne Ionesco, tem estreia marcada para esta quarta-feira, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e o encenador Jorge Pinto convida o público a sentir ao vivo esta "comédia do insólito".

"Venham sentir connosco. Nós atiramos coisas para cima do palco para que se sinta. Não estamos a ensinar nada a ninguém. Nós apenas propomos o jogo e o jogo é lúdico", declarou Jorge Pinto, encenador e cenógrafo da peça "Jacques ou a Submissão", no ensaio de imprensa de hoje à tarde, no Teatro Carlos Alberto.

Jorge Pinto classifica a peça como "uma comédia do insólito" e apela aos espectadores para irem aproveitá-la, no próprio teatro, uma vez que parece que se está a "sair da crise".