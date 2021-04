Actualidade

O número de pessoas na região do Sahel, África, a necessitar de assistência e proteção humanitária atingiu um novo recorde de 29 milhões, mais cinco milhões do que no ano passado, alertaram hoje a ONU e organizações não-governamentais.

"O número de ataques violentos aumentou oito vezes no Sahel central e três vezes na Bacia do Lago Chade", disse Marie-Pierre Poirier, diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), num comunicado conjunto.

Segundo a responsável, "a violência e a insegurança estão a perturbar gravemente os serviços sociais básicos: quase 5.000 escolas estão fechadas ou não funcionam, comprometendo o futuro de centenas de milhares de crianças e 1,6 milhões de crianças estão em risco de desnutrição aguda grave".