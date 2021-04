Actualidade

A Apoiarte - Casa do Artista quer diversificar a oferta cultural no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, com mais "projetos criativos" em vez de "uma companhia residente e em permanência", disse hoje à agência Lusa a nova direção.

A nova direção da Casa do Artista, que tomou posse em março e é presidida pelo ator José Raposo, explicou, em declarações por escrito, que já está a decorrer "o processo de receção de projetos" para desenhar a futura programação cultural do Teatro Armando Cortez.

"Em vez de uma companhia residente e em permanência, fará agora mais sentido abranger uma maior panóplia de projetos criativos que possam engrandecer e diversificar a oferta da Casa do Artista, dando oportunidade de todos poderem desfrutar das condições únicas e particulares do Teatro Armando Cortez", sustentou a direção.