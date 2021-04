Covid-19

A verba de 55 milhões para ressarcir os gastos dos municípios com a covid-19 refere-se apenas ao primeiro período da pandemia, até meados de julho, explicou hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Segundo um diploma aprovado na semana passada, as despesas dos municípios no âmbito da pandemia de covid-19 vão ser ressarcidas através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, num total de 55 milhões de euros.

Hoje, numa audição na comissão parlamentar de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, explicou que a tranche de 55 milhões de euros pretende fazer face às despesas municipais com a pandemia entre "meados de março e meados de julho do ano passado".