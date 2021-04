Covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está a "acompanhar de muito perto" a evolução das variantes do SARS-CoV-2 e o seu eventual impacto nas vacinas anticovid-19 já aprovadas na União Europeia (UE), tendo pedido mais dados às farmacêuticas.

"A EMA está a acompanhar de muito perto a situação no que diz respeito às variantes de vírus. A agência solicitou a todos os fabricantes de vacinas que investiguem se a sua vacina pode oferecer proteção contra quaisquer novas variantes, por exemplo, as identificadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil, e que apresentem dados relevantes", indica o regulador europeu em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Numa altura em que o setor farmacêutico admite que seja necessário um reforço das doses das vacinas, como já veio dizer a Pfizer admitindo uma terceira dose do seu fármaco, a agência europeia não responde diretamente a esta questão da Lusa, indicando antes que "todos os estudos, pré-clínicos, clínicos ou provas do mundo real terão de ser formalmente examinados pela EMA e outros reguladores para concluir sobre o nível de proteção que as vacinas atuais oferecem contra as novas estirpes".