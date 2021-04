Novo Banco

O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso garantiu à comissão de inquérito do Novo Banco que não se reuniu com o ex-primeiro-ministro Passos Coelho sobre o BES/GES, considerando que não tinha de tomar "diligências".

Num conjunto de nove curtas respostas a perguntas do PS, a que a Lusa teve acesso, sobre eventuais contactos com o Governo acerca da estabilidade financeira e, em concreto, sobre se a situação do BES/GES foi abordada, José Manuel Durão Barroso respondeu que "nunca foi objeto de qualquer reunião antes do processo da sua resolução", em 2014.

"Nunca promovi tais contactos mas, no âmbito da assistência prestada pela União Europeia a Portugal, surgiram naturalmente questões relacionadas com a estabilidade financeira nas conversas que mantive com o então primeiro-ministro, dr. Passos Coelho", referiu ainda Durão Barroso.