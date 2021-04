Covid-19

A evolução da pandemia permite o fim do estado de emergência em Portugal, adiantaram hoje especialistas, que alertam para a "prudência" no desconfinamento e para a manutenção das "cautelas" até ser alcançada a imunização de grupo.

Perante a possibilidade de o Presidente da República não propor hoje a renovação do estado de emergência, o virologista Pedro Simas adiantou à Lusa que esta decisão "faz todo o sentido" e que, perante a situação epidemiológica do país, o alívio das restrições deve continuar.

"Concordo a 100% com o fim do estado de emergência e com a continuação do desconfinamento. Acho que, neste momento, estamos a caminho do fim [da pandemia]. Temos bons níveis de imunidade que são o somatório da infeção natural [de pessoas que já estiveram infetadas] mais a campanha de vacinação [contra a covid-19] que, neste momento, está a decorrer muito bem", salientou o virologista.