Covid-19

As pessoas com mais de 65 anos vão poder inscrever-se para vacinação contra a covid-19 nos Espaços Cidadão, a partir de quarta-feira, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

"Os Espaços Cidadão vão poder receber a inscrição para as vacinas dos maiores de 65 anos, nesta fase", disse a governante durante uma audição na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Fonte oficial do ministério disse depois à Lusa que a inscrição nos Espaços Cidadão ficará disponível "a partir de amanhã [quarta-feira]".