Brexit

Os portugueses que falhem o prazo de 30 de junho para se candidatarem ao estatuto de residente no Reino Unido pós-'Brexit' arriscam um "ambiente hostil", avisou hoje a cônsul-geral de Portugal em Londres, Cristina Pucarinho.

"Apelamos àqueles que sejam elegíveis e que ainda não pediram o estatuto de residente que o façam quanto antes sob pena de a 01 de julho se encontrarem em situação irregular no país e potencialmente expostos a um ambiente hostil", afirmou Pucarinho, na abertura de uma sessão de esclarecimento feita através da rede social Facebook.

Em 30 de junho acaba o prazo para o sistema de registo de cidadãos da União Europeia [EU Settlement Scheme] aberto no âmbito da saída do Reino Unido da UE, através do qual os europeus podem manter os direitos de viver, trabalhar ou estudar no território britânico.