Covid-19

Angola registou nas últimas 24 horas mais 232 casos de covid-19, o valor mais elevado em quase seis meses, e quatro óbitos, segundo o boletim epidemiológico das autoridades de saúde angolanas hoje divulgado.

Desde 09 de novembro de 2020, em que foram reportadas 247 infeções, que os números de novos casos não eram tão elevados, embora desde a semana passada se tenham verificado três dias com mais de 200 infetados.

Os novos casos foram notificados em Luanda (218), Huambo (6), Benguela (2), Namibe (2), Bengo (2), Huíla (1) e Malanje (1), com idades entre 7 meses e 87 anos, sendo 121 do sexo masculino e 111 do sexo feminino.