Covid-19

Os bancos africanos perderam 5 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) nos primeiros três meses do ano passado, segundo um inquérito de várias entidades financeiras, que salientam o impacto negativo no financiamento do comércio africano.

"As restrições nas condições financeiras causadas pela pandemia de covid-19 levaram a uma saída massiva do portefólio de África, excedendo os 5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, dos quais 3,1 mil milhões de dólares [2,5 mil milhões de euros] foram retirados da África do Sul", lê-se no relatório.

O relatório surge de um inquérito enviado a 14 bancos africanos, liderado pelo Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), em conjunto com a Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e o Banco de Desenvolvimento Africano (BAD).