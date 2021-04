Covid-19

Cabo Verde está a atravessar o período "mais grave" desde o início da pandemia de covid-19, disse hoje o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, sublinhando que há "alguma pressão" sobre as estruturas de saúde.

"Já começamos a notar alguma pressão, sobretudo nos hospitais centrais, mas ainda com alguma capacidade de resposta", afirmou o governante, indicando que o número de óbitos associados à doença em abril foi "praticamente o dobro" em relação a março.

Arlindo do Rosário falava num debate na Cimeira das Regiões de Saúde 2021, em que participou por videoconferência, uma iniciativa do Fórum Hospital do Futuro, em parceria com o Governo Regional da Madeira, que decorre no Funchal até quarta-feira.