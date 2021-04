Actualidade

O treinador Ulisses Pereira colocou um ponto final na ligação com a seleção feminina portuguesa de andebol, revelou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP), em comunicado.

"Quero agradecer todo o trabalho que o Ulisses Miguel (Pereira) desenvolveu ao longo dos últimos anos, fazendo com que a seleção nacional feminina fizesse um percurso de crescimento e de progresso, num contexto de dificuldades conhecidas por todos", começou por dizer Miguel Laranjeiro, presidente federativo, na nota.

O dirigente acrescentou que a FAP respeita o facto de o selecionador nacional ter decidido pela não renovação do contrato, ao fim de seis anos de ligação, desejando "os maiores sucessos no seu percurso pessoal e desportivo, contando muitos êxitos no futuro".