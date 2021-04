Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje a barreira das 395 mil mortes (395.022) e 14,4 milhões de casos de covid-19 (14.441.563), após ter somado 3.086 óbitos e 72.140 infeções nas últimas 24 horas.

Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde brasileiro, no seu último boletim epidemiológico, e mostram uma consolidação dos números da pandemia no país após um fim de semana com queda nos óbitos e diagnósticos de covid-19 devido à falta de recursos humanos para testar e recolher informações.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes e que é um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, tem agora uma taxa de incidência da doença de 188 mortes e 6.872 casos por 100 mil habitantes.