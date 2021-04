Actualidade

Os ex-pilotos de Fórmula 1 Tiago Monteiro e David Coulthard disseram hoje que esperam um Grande Prémio de Portugal "muito interessante", numa pista de Portimão "desafiante" e "brilhante", que esperam que se mantenha no calendário.

Os dois pilotos marcaram presença no Campo Pequeno, em Lisboa, num evento de antevisão à terceira prova do Mundial de Fórmula 1, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, de 30 de abril a 02 de maio.

"É uma pista desafiante pelas dificuldades naturais, como as curvas cegas e as subidas e descidas. Estas características todas fazem com que o espetáculo seja bom. Vamos ter uma prova muito interessante", previu Tiago Monteiro, o último português a competir na Fórmula 1, em 2005 e 2006, tendo conquistado um terceiro lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos.