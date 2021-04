Covid-19

O ministro da Casa Civil brasileira disse temer pela vida do Presidente do país e acrescentou que está a tentar convencer Jair Bolsonaro a receber a vacina contra a covid-19.

A declaração do ministro e general Luiz Eduardo Ramos foi divulgada na terça-feira pela rádio CBN e foi prestada durante uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso Presidente [a receber a vacina], independente de todos os posicionamentos. Nós não podemos perder o Presidente para um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco, ele tem 65 anos [tem 66]", desabafou Ramos, que não sabia que a reunião estava a ser transmitida em direto nas redes sociais.