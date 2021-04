Covid-19

O Presidente timorense pediu hoje "unidade nacional" e "responsabilidade e bom senso" no combate à covid-19, ao defender a extensão do estado de emergência para permitir uma melhor resposta à pandemia.

"Uma vez mais é chegado o momento de todos nós darmos o nosso contributo, com elevado sentido de responsabilidade, bom senso e respeito para com o povo timorense e a humanidade. Todos teremos de ser responsáveis por nós e por todos os outros, defensores do valor maior que é a vida", afirmou Francisco Guterres Lú-Olo.

"Vivemos um momento de unidade nacional que chama pelo esforço e sacrifício de cada um de nós. Todos, mulheres, homens, jovens, adultos, timorenses e estrangeiros, somos chamados a cumprir com o nosso dever perante o povo timorense e perante toda a humanidade. Juntos vamos vencer", salientou.