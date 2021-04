Actualidade

Um incêndio de grandes dimensões destruiu hoje, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, dois edifícios que albergavam duas oficinas de automóveis, um 'stand' de motociclos e um armazém de peças para motos, disseram os bombeiros.

O incêndio, que reuniu mais de 100 operacionais, atingiu um armazém com três espaços diferenciados, ocupado por duas oficinas de automóveis, na rua de Coimbra, na zona de entrada da cidade e um outro prédio, localizado nas traseiras daquele, na rua Arnaldo Sobral, que tinha um 'stand' de motociclos no piso térreo e um armazém de peças para motos no primeiro andar.

Em declarações aos jornalistas, o comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz afirmou que o alerta "para um incêndio urbano numa oficina" foi dado cerca das 23:00 de terça-feira, os meios das duas corporações da cidade foram mobilizados de forma "muito rápida" e "no prazo de duas horas" os bombeiros conseguiram extinguir as chamas.