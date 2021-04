Covid-19

A China detetou 12 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.

Os casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro nas cidades de Xangai (leste), Tianjin (norte) e Chongqing (centro) e nas províncias de Sichuan (centro), Guangdong (sudeste), Shaanxi (noroeste) e Yunnan (sul).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 317, incluindo dois em estado grave.