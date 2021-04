Venezuela

As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB) reforçaram as operações no estado de Apure, no sudoeste do país, na fronteira com a Colômbia, para expulsar grupos paramilitares que invadem território venezuelano.

O anúncio foi feito pelo chefe do Comando Estratégico Operacional das FANB, Remígio Ceballos, depois de as autoridades venezuelanas confirmarem, na segunda-feira, que vários militares morreram em combate com grupos irregulares colombianos, naquela localidade venezuelana.

A partir de Apure, o exército está a desenvolver "operações para combater e expulsar os grupos irregulares, narcotraficantes e terroristas colombianos (...) e continuaremos a lutar até expulsar todos", afirmou Ceballos, na conta da rede social Twitter.