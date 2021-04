Actualidade

O Presidente timorense vai empossar, esta semana, a nova presidente do Tribunal de Recurso, Jacinta Correia da Costa, e o novo procurador-geral da República, Alfonso Lopes, disseram hoje à Lusa fontes judiciais.

Jacinta Correia da Costa, uma das atuais magistradas do Tribunal de Recurso, a mais alta instância do sistema judicial timorense, vai substituir no cargo Deolindo dos Santos, que termina assim o mandato iniciado em 26 de abril de 2017.

Já Alfonso Lopes, atualmente procurador-geral-adjunto da República, vai substituir o atual responsável do Ministério Público, José Ximenes, que termina dois mandatos consecutivos à frente da Procuradoria-Geral da República timorense.