Os preços em Timor-Leste cresceram 2,9% entre março do ano passado e o mesmo mês de 2021, impulsionados por aumentos significativos nos preços de bens alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco.

Dados do Ministério das Finanças mostraram que em termos homólogos os preços de alimentos e de bebidas não alcoólicas cresceram 4,4% até março, com as bebidas alcoólicas e o tabaco a subirem 7,5%.

Em termos mensais, os preços cresceram 0,7% entre fevereiro e março, com subidas de 1% nos alimentos e nas bebidas não alcoólicas e de 1,9% nas bebidas alcoólicas e no tabaco.