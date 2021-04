Actualidade

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza hoje uma operação de troca de Obrigações do Tesouro (OT) para prolongar a maturidade da dívida.

Segundo informação divulgada na terça-feira, o IGCP vai comprar Obrigações do Tesouro com vencimento em 17 de outubro de 2022, a uma taxa de 2,2%, e com maturidade em 15 de fevereiro de 2014, com taxa de 5,65%.

Em simultâneo, venderá títulos com vencimento em 17 de outubro de 2028 (sete anos), com taxa de 2,125%, e OT com vencimento em 18 de abril de 2034 (13 anos), com taxa de 2,25%.