Actualidade

O grupo Santander teve lucros de 1.608 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, quase cinco vezes mais que um ano antes, quanto teve de constituir provisões de 1,6 mil milhões de euros devido à pandemia.

Numa nota enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Madrid, o grupo bancário espanhol explica que no primeiro trimestre de 2021 o banco registou um encargo de 530 milhões de euros, correspondente aos custos de reestruturação previstos para o ano inteiro, principalmente nas filiais do Reino Unido e Portugal.

Se não fosse essa despesa, o lucro teria alcançado 2.138 milhões de euros, impulsionado pelos bons resultados obtidos nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.