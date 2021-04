Covid-19

O Parlamento Nacional timorense autorizou hoje, com 43 votos a favor e 16 abstenções, o Presidente do país a estender o estado de emergência até 01 de junho, devido à pandemia da covid-19.

A decisão foi tomada depois de um debate no plenário do Parlamento em que se discutiram as opções relativamente às medidas a adotar no novo período de exceção, e que o Governo definirá agora em Conselho de Ministros, depois de o chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, assinar o decreto de declaração.

Em causa estão várias opções, nomeadamente a possibilidade de se manter as atuais cercas sanitárias em vigor em alguns dos municípios do país e a decisão sobre um possível confinamento geral, especialmente em Díli, onde já há transmissão comunitária.