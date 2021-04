Actualidade

O grupo bancário espanhol Santander anunciou hoje que o seu atual diretor para a Europa, o português António Simões, vai substituir Rami Aboukhair como presidente executivo (CEO) da filial em Espanha.

Em informação enviada ao regulador espanhol do mercado de valores, o banco explica que tomou esta decisão para continuar a avançar na nova estrutura do 'One Santander', uma das divisões em que se vai organizar a partir de agora, juntamente com o 'Digital Consumer Bank' e o 'PagoNxt'.

António Simões mantém as funções de chefe regional para a Europa, enquanto a Rami Aboukhair foi nomeado como responsável dos Cartões e Soluções Digitais para todo o grupo, um lugar recentemente criado que reporta diretamente ao presidente executivo do grupo (CEO), José Antonio Álvarez.