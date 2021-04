Actualidade

Os lucros do Santander em Portugal caíram 71,2% no primeiro trimestre do ano, para 34,2 milhões de euros, segundo os resultados divulgados hoje pelo banco.

De acordo com o Santander, entre janeiro e março deste ano foi registada uma provisão de 164,5 milhões de euros (líquida de impostos) para enfrentar uma reestruturação, em especial do quadro de recursos humanos.

Em comunicado, o banco refere que o resultado líquido do trimestre se encontra prejudicado pela necessidade de constituir imparidades para fazer face à "situação económica desfavorável".