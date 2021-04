Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Díli, 28 abr 2021 (Lusa) - O Presidente timorense reconduziu por mais um mandato no cargo o presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, e nomeou o novo procurador-geral da República, Alfonso Lopes, em decretos a que Lusa teve hoje acesso.

Deolindo dos Santos, em funções desde 26 de abril de 2017, viu o mandato à frente do Tribunal de Recurso renovado, a partir de quinta-feira, indicou o decreto presidencial.

Já Alfonso Lopes, procurador-geral-adjunto da República, vai substituir o atual responsável do Ministério Público, José Ximenes, que termina dois mandatos consecutivos à frente da Procuradoria-Geral da República timorense.