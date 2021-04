Actualidade

O Lloyds Banking Group informou hoje que obteve um lucro líquido de 1.397 milhões de libras (1.606 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, mais 191% do que no mesmo período do ano passado.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o banco sublinhou que o lucro antes de impostos entre janeiro e março de 2021 atingiu os 1.898 milhões de libras (2.182 milhões de euros), em comparação com 74 milhões de libras (85 milhões de euros) no mesmo trimestre do ano passado.

As receitas totais no trimestre atingiram 3.664 milhões de libras (4.213 milhões de euros), mais 7,2% do que no mesmo período do ano passado.