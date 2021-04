Actualidade

Centenas de aborígenes da "geração roubada" da Austrália, crianças tiradas à força das suas famílias em nome da assimilação à sociedade australiana, vão processar o Governo para exigir compensação pelos danos sofridos, disse hoje um advogado.

Tristan Gaven, do escritório de advocacia Shine Lawyers, anunciou hoje que iniciou uma ação coletiva em nome de cerca de 800 pessoas do Território do Norte, acreditando que outros milhares teriam legitimidade para se juntar nesta luta.

Noutros Estados australianos foram implementados mecanismos de compensação, mas o Governo Federal, que administrava o Território do Norte na época em que os sequestros ocorreram, nunca fez o mesmo.