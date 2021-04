Actualidade

A UNESCO atualizou o seu guia educativo de Literacia Mediática e Informação com o objetivo de combater a desinformação sobre a pandemia nas plataformas da Internet.

Esta segunda edição do guia "Media and Information Literate Citizens: Think critically, Click Wisely" destina-se a estudantes e professores em contextos formais e informais, para conseguirem detetar notícias falsas, numa altura em que a UNESCO e os seus parceiros reforçam o envolvimento crítico das pessoas na informação para o bem público e para combater a crescente desinfodemia.

O novo texto, ao contrário do antigo publicado há 10 anos, inclui conselhos no campo da inteligência artificial e da privacidade e enfatiza a luta contra o discurso de ódio, uma vez que os problemas nesta área, por parte de alguns fornecedores de conteúdos, tem vindo a ser recorrente.