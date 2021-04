Moçambique/Ataques

O presidente do Comité da Cruz Vermelha Internacional, Peter Maurer, "deplora" que a Total suspenda as atividades em Moçambique, mas reconhece que "terá que acontecer mais em termos de segurança" em Cabo Delgado para que os investimentos regressem.

"Todo o investidor tem opções. E quando há opções, a segurança desempenha um papel crítico", sublinhou em entrevista com a Agência Lusa o presidente da organização humanitária, esta segunda-feira, no dia em que a petrolífera francesa alegou razões de "força maior" para suspender projeto de gás natural liquefeito no norte de Moçambique até que as condições de segurança permitam que seja retomado.

Por outro lado, e numa crítica velada, Maurer sublinhou que o foco do investimento, quer entre investidores quer por parte dos governos, devia estar nas "populações que vivem na região onde este é feito" e menos em saber se "um investimento é bom ou mau".