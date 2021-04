Covid-19

O presidente do Comité da Cruz Vermelha Internacional, Peter Maurer, alertou em entrevista com a Lusa que "os governos estão a tentar proteger as suas populações" e que o "covid-nacionalismo, tem prejudicado uma distribuição mais equitativa de vacinas".

"Concordo com António [Guterres]. Porque é a primeira vez que nos confrontamos com uma pandemia com esta escala. Daí que, politicamente, o acesso mais equitativo aos medicamentos é de importância crítica", afirmou o chefe da organização humanitária com sede em Genebra.

"É importante fazer com que a vacinação contra a covid funcione, que as vacinas sejam canalisadas para os contextos frágeis, para regiões que não estão sobe a governação ou alcance dos ministérios da Saúde", acrescentou o presidente do CCVI.