Actualidade

A dupla Lina e Raül Refree, cujo disco de estreia recebeu o Prémio Carlos do Carmo de Melhor Álbum, inicia em maio uma digressão pela Europa, que inclui Espanha, Eslovénia, República Checa e o Festival Músicas do Mundo, em Sines.

No dia 25 de maio, a dupla luso-espanhola recebe o Prémio Carlos do Carmo, instituído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), que distinguiu o melhor álbum relativo a 2020.

O álbum "oferece uma reinterpretação do fado e do repertório de Amália Rodrigues com base na voz, piano e sintetizadores", como sublinhou o júri do prémio, presidido pelo maestro António Victorino d'Almeida.