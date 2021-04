Actualidade

O Centro Cultural do Cartaxo recebe, a 07 de maio, a estreia nacional da peça "Praça dos Heróis", projeto do Teatro Nacional D. Maria II que vai passar por outras três salas de espetáculo da Rede Eunice Ageas.

A peça que Thomas Bernhard escreveu em 1988, escassos meses antes da sua morte, encenada por David Pereira Bastos, inicia a digressão nacional no Centro Cultural do Cartaxo (Santarém), dia 07 de maio, sexta-feira, às 19:30, passando depois pelo Teatro Municipal de Portimão (22 de maio), Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre (29 de maio) e Teatro Municipal de Bragança (04 de junho).

De 20 a 22 de agosto, a peça será exibida no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.