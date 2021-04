Actualidade

O Presidente do Irão disse hoje que a fuga de uma gravação áudio do ministro dos Negócios Estrangeiros tem como objetivo criar "discórdia" em Teerão, no momento em que decorrem discussões internacionais para relançar o acordo nuclear iraniano.

"Roubar um documento, um áudio, isso é algo que precisa ser investigado. Porquê, então, neste momento?", disse o Presidente Hassan Rohani durante a reunião do seu gabinete, declarações que foram transmitidas pela televisão iraniana.

A divulgação da gravação ocorre "no momento em que as negociações de Viena estavam no auge do sucesso, de modo a criar discórdia dentro" do Irão, segundo o Presidente iraniano.