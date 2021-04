Moçambique/Ataques

O jurista e académico sul-africano Andre Thomashausen considerou hoje à Lusa que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) está a contar com o financiamento da União Europeia para o envio de 3.000 militares para Cabo Delgado.

"Julgo que se pode excluir um grande apoio financeiro da China, da Rússia ou da Índia, ou de um outro parceiro do Sul, o Brasil, mas irão procurar o financiamento na União Europeia, em primeiro lugar, e depois dos Estados Unidos, visto também que a exploração do gás no norte de Moçambique é liderada por uma empresa europeia, a francesa Total, que aliás tem um controlo financeiro maioritariamente americano", adiantou Andre Thomashausen.

Uma missão de avaliação técnica da SADC vai propor o envio de uma força de intervenção militar de cerca de 3.000 efetivos como parte da sua resposta para ajudar Moçambique a combater a "insurgência 'jihadista'" na região norte, segundo um relatório da organização elaborado após uma visita de uma semana ao país, de 15 a 21 de abril, incluindo um dia em Cabo Delgado, para avaliar as necessidades de ajuda ao país vizinho regional.