Moçambique/Ataques

O analista Andre Thomashausen considerou hoje que a proposta de intervenção militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) no combate ao terrorismo em Moçambique poderá servir os interesses financeiros e de defesa da África do Sul.

"A África do Sul tem em primeiro lugar o interesse de proteger a sua responsabilidade financeira, porque é uma responsabilidade que o Estado assumiu, e num quadro financeiramente muito difícil para este país correntemente, mas em segundo lugar, a África do Sul claramente vê uma oportunidade única para reabilitar e modernizar o seu equipamento militar, que tem em média uns 35 a 40 anos de serviço", referiu à Lusa o jurista e catedrático jubilado da Universidade da África do Sul.

"A instituição de seguro ao crédito estrangeiro deu uma garantia ao Standard Bank, e outros, que na totalidade financiaram a expansão do gás no norte de Moçambique em cerca de mil milhões de euros e assim a África do Sul tem algum interesse no que se vai aí passar", salientou o analista sul-africano, referindo-se ao interesse da banca sul-africana em manter a exposição ao crédito para os projetos de gás.