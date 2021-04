UE/Presidência

A Alemanha e a Grécia procederam à entrega formal dos respetivos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) junto da Comissão Europeia, anunciou hoje o executivo comunitário, que até agora só tinha em sua posse o de Portugal.

Em comunicado, a Comissão indica que a apresentação formal destes dois planos segue-se a um "diálogo intenso" com as autoridades nacionais dos dois Estados-membros ao longo dos últimos meses, tal como já havia sucedido com Portugal, que apresentou um primeiro esboço do seu plano em outubro de 2020, tendo procedido à entrega formal do PRR na passada quinta-feira, 22 de abril, sendo o primeiro Estado-membro a fazê-lo.

Ainda ao longo do dia de hoje é esperada a entrega formal de mais planos nacionais, atendendo a que a Comissão solicitou que os PRR fossem entregues até 30 de abril, embora esta data, realça hoje o executivo comunitário, não constitua uma "data-limite", mas antes de "orientação".