Actualidade

O eurodeputado Nuno Melo, do CDS-PP, espera que a defesa da exclusividade de funções para os deputados tenha sido articulada com o grupo parlamentar e lembra que essa ideia "rompe" com o que o partido tem defendido.

À Lusa, Nuno Melo considerou que, na conferência de imprensa de segunda-feira - em que foi apresentado um conjunto de propostas de combate à corrupção e em que o presidente do partido não excluiu a "possibilidade de avançar, no futuro, para um regime que obrigue à exclusividade dos deputados" - a direção liderada por Francisco Rodrigues dos Santos "rompe com muito do que o CDS defendeu no passado".

"Exatamente por isso, considero importante, e acredito, que tenha sido articulada com o grupo parlamentar porque o grupo parlamentar, no limite, é quem terá que ser chamado a interpretar o novo pensamento da direção do partido e não seria lógico que o fizesse contra toda a sua convicção", sublinhou, considerando importante "que haja interação" entre a liderança e os deputados do CDS-PP.