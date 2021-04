Actualidade

A Comissão Europeia multou hoje em 28 milhões de euros o Bank of America, Crédit Agricole e Credit Suisse pela concertação de preços na negociação de obrigações, cartel denunciado pelo também participante Deutsche Bank.

"A Comissão Europeia multou o Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole e Credit Suisse num total de 28.494.000 euros por violar as regras de concorrência da União Europeia, [sendo que] o Deutsche Bank não foi multado, porque revelou a existência do cartel", indica o executivo comunitário em nota de imprensa.

Em concreto, "os quatro bancos participaram num cartel no mercado secundário de negociação no Espaço Económico Europeu" relativamente a obrigações emitidas em dólares e relativas a emitentes soberanos, supranacionais e agências, explica o executivo comunitário.