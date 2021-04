Actualidade

As exportações portuguesas de bens aumentaram 6,0% e as importações diminuíram 5,7% no primeiro trimestre de 2021 face ao período homólogo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A estimativa rápida relativa ao primeiro trimestre de 2021 aponta para a aceleração das exportações de bens, que terão aumentado 6,0% relativamente ao período homólogo (-3,2% no quarto trimestre de 2020) e para uma redução menos intensa das importações (-5,7%, face a -9,9% no trimestre anterior)", avança o INE.

Com a divulgação, hoje, da estimativa rápida do 'Comércio Internacional de Bens' relativa ao primeiro trimestre, o INE inicia a divulgação antecipada de informação sobre a evolução trimestral das importações e exportações de bens, baseada em informação recolhida até 25 dias após o trimestre de referência.