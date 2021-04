Actualidade

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revelou hoje que foram registadas 2.977 contraordenações ao regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização (RJAAR) nos primeiros sete anos da lei, em vigor desde 2013.

Punível com coima entre 1.000 euros e 3.740,98 euros, a maioria das cerca de 3.000 contraordenações diz respeito à "realização de ações de arborização ou rearborização com espécies florestais, sem autorização prévia", num total de 1.326 infrações (45%), avançou o ICNF, em resposta à agência Lusa.

No âmbito das ações de fiscalização promovidas entre outubro de 2013 e junho de 2020, foram ainda registadas 1.097 infrações (37%) por "realização de ações de arborização e rearborização não comunicadas previamente [...] ou, tendo sido comunicadas nos termos legais, quando executadas fora do prazo" e 472 contraordenações (16%) por "realização de ações de arborização e de rearborização com quaisquer espécies florestais em incumprimento da decisão de autorização [...], bem como dos projetos previamente autorizados ou da ficha de projeto simplificado", acrescentou.