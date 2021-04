Covid-19

Os sindicatos médicos pediram hoje a contratação de médicos, enfermeiros e administrativos para a vacinação covid-19 e alertaram que os médicos de família não estão a conseguir acompanhar de forma correta os seus utentes.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que estão hoje a ser ouvidos na Comissão Parlamentar de Saúde, insistiram na necessidade não só de contratar mais profissionais como de compensar devidamente os médicos que há mais de um ano enfrentam a pandemia.

Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, frisou a necessidade de fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com melhores condições, e lembrou a necessidade de maior investimento no setor.