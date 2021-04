Actualidade

O presidente do Moza Banco, em Moçambique, considerou hoje que o resultado positivo de 146 milhões de meticais em 2020 se deveu ao processo de reestruturação interno começado depois da intervenção pública no banco, em 2016.

"Os consumidores sentiam medo de trabalhar com o banco, tivemos de dizer aos clientes que podiam confiar, e em 2020 conseguimos o 'break-even' [resultado positivo face aos custos], o que é fantástico num ano muito difícil, não só pela pandemia, mas também porque ainda temos problemas no nosso país que criam mais dificuldades, como a guerra no norte, as inundações e ciclones em 2019 que destruíram muitas infraestruturas, e em três anos recuperámos desta situação", disse João Figueiredo.

Falando numa conferência virtual promovida pela revista African Banker sobre o desenvolvimento do setor financeiro africano, o presidente do Moza disse que "o segredo é 'agarrar' as pessoas", referindo-se aos colaboradores do banco e salientou que o banco não contratou ninguém de fora no processo de reestruturação das operações, depois da intervenção pública feita pelo banco central moçambicano em 2016.