PE

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) considera que a partir de 2023 a política económica expansionista atual será alterada e passará a ser mais restritiva, numa análise ao Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025 hoje publicado.

"A necessidade de retomar uma trajetória de ajustamento compatível com os requisitos orçamentais do Pacto de Estabilidade e Crescimento determinam a partir de 2023 a concretização de uma política orçamental de natureza restritiva e contra cíclica, ainda que ténue", pode ler-se na análise ao PE.

A instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral sinaliza que essa mudança está "refletida numa variação média do saldo primário estrutural programado de 0,3 p.p. do PIB e do hiato do produto [diferença entre PIB observado e estimativa do potencial face ao produto potencial] de 0,5 p.p. do PIB".