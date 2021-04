TAP

As necessidades de financiamento da TAP no valor de até 3.725 milhões de euros até 2024, previstos pelo Governo, constituem um "risco orçamental descendente" para o Conselho das Finanças Públicas (CFP), segundo um relatório hoje divulgado.

De acordo com a análise ao Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025 publicada hoje, a instituição liderada por Nazaré da Costa Cabral releva que, aquando da apresentação do plano de reestruturação da TAP, "o Governo tenha indicado que as respetivas necessidades de financiamento poderiam totalizar entre 3.414 e 3.725 ME até 2024", o que para o CFP "constitui um risco orçamental descendente".

Na terça-feira, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse no parlamento que com a injeção de capital que está prevista para a TAP, a companhia deverá estar adequadamente capitalizada em 2022 e em condições de se financiar no mercado.