Moçambique/Ataques

Dezenas de crianças deslocadas correm por Ntocota, norte de Moçambique, a aldeia escolhida pelo ministro da Agricultura, Celso Correia, para revelar que Cabo Delgado está à beira de receber 1,1 mil milhões de dólares (910 milhões de euros).

"É um dia de esperança", refere.

"Hoje vamos assinar o programa dos 100 milhões de dólares (82,8 milhões de euros), foram aprovados [pelo Banco Mundial] 700 milhões de dólares (580 milhões de euros) e acreditamos que no prazo de um mês vamos assinar o restante que perfaz 1,1 mil milhões de dólares (910 milhões de euros)", descreve o governante que tutela a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN) no final de uma visita à aldeia.