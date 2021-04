Moçambique/Ataques

O presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP) moçambicano disse hoje que os bancos que financiam o projeto de gás da Total e os clientes acreditam na viabilidade do negócio apesar da suspensão do empreendimento, devido à violência armada.

A Total "discutiu com os financiadores [sobre a suspensão do projeto de gás natural] e todos acreditam haver espaço para ultrapassar-se essa situação", afirmou Carlos Zacarias, em entrevista à emissora pública Rádio Moçambique.

Zacarias adiantou que os clientes do gás natural liquefeito também continuam a acreditar na viabilidade do negócio.