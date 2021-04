Moçambique/Ataques

O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) de Moçambique considera que os projetos de exploração de gás no país enfrentam não só a ameaça do terrorismo, mas também a concorrência internacional, nomeadamente dos projetos do Qatar.

"O desafio da volatilidade dos preços no mercado internacional, aliada às possibilidades de entrada de novos fornecedores de LNG da América do Norte, Austrália, Tanzânia e Sudeste da Ásia sempre foi bem conhecido e bem identificado nos instrumentos de orientação do Governo para a gestão do setor, com destaque para o Plano Diretor do Gás (PDG)", escrevem os analistas.

"Portanto, ultrapassadas as questões de segurança, que são a condição 'sine qua non' para o avanço dos projetos, há uma necessidade urgente de o Governo voltar a usar o Plano Diretor do Gás (PDG) como referência instrumento orientador, apostando em adicionar valor ao gás no país, através da produção e exportação de produtos acabados (GTL, metanol, fertilizantes, energia elétrica, GPL, entre outros), por via dos quais pode colocar Moçambique na rota da industrialização", apontam.